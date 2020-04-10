Дэна Уайт провалил кучу топовых боёв, но схватку Фергюсон — Хабиб ещё можно спасти!

Буквально за неделю до запланированной даты информационное пространство взорвала новость о том, что турнир по смешанным единоборствам UFC 249 всё же будет отменён. По словам президента лиги Дэны Уайта, на его решение повлияли политики самого высокого уровня (фамилий он указывать не стал).

Таким образом, Уайт на протяжении нескольких недель утверждавший, что шоу UFC 249 состоится при любых обстоятельствах, нарушил обещание. Когда Дэна объяснял решение об отмене ивента, на него было даже жалко смотреть. Невооружённым взглядом было видно, что ему как минимум неловко и очевидно, что он был последним, кто хотел переноса турнира. Как бы то ни было, все эти события заставили нас вспомнить о других больших обещаниях, которые президент лиги нарушил в силу различных обстоятельств.

UFC 249 отменён: Дэну Уайта осадил губернатор Калифорнии. Хабиб был прав? LIVE Дэна объявил об отмене очень крутого ивента. Подробности на «Чемпионате».

Бой Жоржа Сен-Пьера и Андерсона Силвы

В начале 10-х годов канадец и бразилец были главными звёздами UFC. Оба вели чудовищную победную серию в титульных поединках и занимали лидирующие позиции в рейтинге лучших вне зависимости от весовой категории. Пожалуй, только ленивый не говорил о необходимости организации этой схватки.

Безусловно, понимал это и Уайт, который обещал устроить эту дуэль любой ценой, но не выполнил взятые на себя обязательства. Последний шанс увидеть это противостояние был в 2017 году, о чём говорил Силва.

«Когда я подписывал последний контракт с UFC, Дэна обещал мне, что я получу бой с Сен-Пьером сразу, как он вернётся. Не знаю, что случилось. Жорж вернулся и сразу получил титульную схватку. Это ужасно и не имеет никакого смысла. Это чёртов бизнес, но я тяжело работал», — говорил Силва после того, как в UFC организовали дуэль Сен-Пьера и Биспинга.

UFC 249 отменён: Дэну Уайта осадил губернатор Калифорнии. Хабиб был прав? LIVE Дэна объявил об отмене очень крутого ивента. Подробности на «Чемпионате».

Очевидно, что бразилец лукавил, говоря о непонимании причин. К моменту возвращения канадца Паук успел стать участником допинг-скандала, победил лишь один раз в шести поединках и явно был неинтересен как участник боя-возвращения Сен-Пьера.

Джон Джонс – Андерсон Силва

И снова об Андерсоне Силве. Так уж сложилось, что наследие великого бразильца слишком велико, и потенциально он мог провести ещё не один мегафайт. К осени 2012 года на тот момент 25-летний Джонс успел провести четыре защиты титула в полутяжёлом весе и также входил в число лучших бойцов лиги. Дэна Уайт, судя по всему, вынашивал идею противостояния американца с Андерсоном Силвой и обещал устроить схватку.

«Гарантирую вам, что бой Силвы и Джонса состоится. Это произойдёт, совершенно точно», — говорил Уайт.

Сам Джонс на тот момент не был особо заинтересован в таком шоу и утверждал, что уже в 2013 году может стать бойцом тяжёлого веса. Окончательно идея с организацией подобной схватки увяла в том же 2013 году, когда Силва проиграл Крису Уайдману, что стало началом конца карьеры великого бразильца.

Отчисление Тухугова из UFC

Дело Зубайры Тухугова и других членов команды Хабиба Нурмагомедова стоит особняком в нашем списке. Напомним, скандал случился в конце 2018 года и был связан со схваткой Хабиба с Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

Тогда чемпион UFC в лёгком весе после победы над ирландцем самовольно покинул клетку и устроил в зале масштабную потасовку. В то же время члены команды Нурмагомедова, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, вошли в октагон и устроили конфликт непосредственно с Макгрегором. Их поведение возмутило президента UFC, который пообещал отчислить Тухугова.

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«Члены команды Хабиба, которые принимали участие в беспорядках, никогда больше не будут сражаться в UFC. Я упорно трудился, чтобы поднять этот вид спорта, и такое поведение неприемлемо», — говорил Уайт.

Но виновник того скандала Нурмагомедов был не согласен с такими условиями и пошёл на ультиматум. Хабиб заявил, что и сам не будет драться в лиге, пока не решится ситуация с членами его команды. В итоге Тухугов получил дисквалификацию и штраф и с тех пор уже успел провести даже два боя. Более того, невзирая на испорченную репутацию, контракт с UFC в скором времени получил и Абубакар Нурмагомедов.

В целом уступку Уайта в данном случае можно понять. Терять одну из главных звёзд лиги из-за проступка его друзей было бы не совсем логично.

Титульный бой UFC в России

15 сентября 2018 года UFC провёл первый в истории турнир в России. Его главным событием стала встреча в тяжёлом весе между Алексеем Олейником и Марком Хантом. Событие вызвало большой ажиотаж, и в целом в UFC отчитались об успехе шоу в новом для себя регионе. В 2019 году крупнейший промоушен мира уже дважды посетил Россию. И если кард апрельского турнира в Санкт-Петербурге вызвал много вопросов, то ноябрьское шоу в Москве получилось действительно качественным.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

На фоне всего этого с оптимизмом воспринимались слова Уайта, что Россия в конце концов получит турнир, главным событием которого станет титульная схватка. И это было бы справедливо, учитывая, сколько россиян выступает в UFC.

«Титульный бой в России? Вы же видите, сколько лет мы выстраиваем наш рынок в Австралии, и только сейчас UFC проведёт там титульный поединок. На это потребуется время. Но в конечном счёте в России состоится титульный бой», — говорил в июне минувшего года Уайт.

Уже в январе 2020 года, после победы Конора Макгрегора над Дональдом Серроне, Уайт исключил проведение мегафайтов в России и лишь иронично улыбнулся в ответ на вопрос о том, с чем связано такое решение. Очевидно, что в UFC боятся потерять в финансовом плане, устраивая топ-бои на малоизученных рынках.

«Я был быком. Бил всех, кто не нравился». Все известные уличные драки Хабиба Ровно два года назад Нурмагомедов стал чемпионом UFC. Для этого он побил 25 человек в клетке и бог знает сколько за её пределами.

Справедливости ради отметим, что у Уайта ещё достаточно времени, чтобы всё же сдержать данное в июне обещание и привести в Россию титульный бой. Хотя уже сейчас ясно, что пандемия коронавируса внесёт существенные коррективы в расписание турниров UFC в 2020 году и в этих условиях увидеть хотя бы одно шоу промоушена в России будет большой удачей.

Отмена UFC 249

История свежа, потому здесь будем немногословны. С началом развития жёсткого сценария пандемии коронавируса в США, в прессе всё чаще стали звучать вопросы о том, состоится ли турнир UFC 249. После того как в середине марта Хабиб Нурмагомедов покинул США, сомнения по этому поводу лишь усилились. Но президент UFC не уставал повторять, что организует шоу любой ценой.

Когда стало ясно, что Хабиб точно не подерётся на турнире, казалось, что вопрос можно закрывать окончательно, но Уайт был настроен решительно и повторял, что «где-то на чёртовой планете» UFC 249 состоится. Дэна объявил, что Нурмагомедова в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи, а потом появилась информация о боях на острове, ну а затем и о казино в резервации индейцев в Калифорнии.

Когда казалось, что Уайту удалось сделать невероятное и спасти турнир в условиях коронавируса, вмешались сильные мира сего и заставили функционера нарушить обещание. Что ж, будем надеяться, что Дэна выполнит новое взятое на себя обязательство и UFC «вернётся первым» после пандемии.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Очевидно, что репутация президента лиги после всего случившегося вокруг турнира UFC 249 пострадала. Его старания и без того критиковались. Кто-то называл организацию шоу во время пандемии коронавируса пиром во время чумы, теперь же, когда оказалось, что вся затеянная Уайтом игра не стоила свеч, он и вовсе в откровенно неловком положении.

Единственная возможность восстановить своё реноме и заставить забыть о крупнейшем фэйле – суметь организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона с шестой попытки. По большому счёту, отмена турнира UFC 249 даже поможет в этом.

Теперь совершенно ясно, что Фергюсону уже не придётся проводить промежуточные поединки за титул временного чемпиона и следующий тренировочный лагерь он должен будет открыть, готовясь к схватке с россиянином. Что же касается сроков этой дуэли, то менеджер Нурмагомедова в недавнем интервью утверждал, что его клиент будет готов к августу. С учётом сроков окончания Рамадана (конец мая) прогноз очень оптимистичный. Как бы то ни было, долгожданную схватку двух монстров лёгкого веса наверняка можно будет устроить осенью.