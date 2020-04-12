Хабиб Нурмагомедов: тяжело верится, что всё закончится к сентябрю

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что не очень верит в то, что пандемия коронавируса закончится к сентябрю.
«А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что всё закончится к сентябрю.
Но всё же один серьёзный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться. А как ваши дни проходят?» — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи должен был стать временным чемпионом UFC в лёгком весе и впоследствии мог встретиться с Нурмагомедовым. В итоге турнир был отменён.
Также посмотрите видео, как Хабиб встретился с Криштиану Роналду.
- 12 апреля 2020
-
21:48
-
20:43
-
19:12
-
17:56
-
16:35
-
15:46
-
14:32
-
13:25
-
12:39
-
11:22
-
10:25
-
09:22
-
04:59
-
00:17
- 11 апреля 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:59
-
20:36
-
19:49
-
18:46
-
17:28
-
16:44
-
15:52
-
14:50
-
14:00
-
12:42
-
11:40
-
10:49
-
09:46
-
05:50
-
02:24
-
00:43
- 10 апреля 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:45