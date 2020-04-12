Хабиб Нурмагомедов: тяжело верится, что всё закончится к сентябрю

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что не очень верит в то, что пандемия коронавируса закончится к сентябрю.



«А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что всё закончится к сентябрю.



Но всё же один серьёзный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться. А как ваши дни проходят?» — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.



Напомним, ранее сообщалось, что после отказа Хабиба Нурмагомедова от боя его место в поединке с американцем Тони Фергюсоном займёт Джастин Гэтжи. Турнир должен был пройти на частном острове 18 апреля. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи должен был стать временным чемпионом UFC в лёгком весе и впоследствии мог встретиться с Нурмагомедовым. В итоге турнир был отменён.

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