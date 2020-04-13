Уайт: Джошуа должен драться со мной. Пулев — получеловек-полуовощ

Британский боксёр Диллиан Уайт раскритиковал своего соотечественника, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, Энтони Джошуа за то, что тот планирует провести бой с болгарином Кубратом Пулевым. Уайт негативно отозвался о Пулеве.
«Джошуа говорит, что хочет драться со мной, он постоянно это говорит. Он должен биться со мной, а не с Пулевым. Бой Джошуа и Пулева просто мёртвый. Пулев — кабачок, он — получеловек – полуовощ.
К тому же, Пулев уже старый. Он не был хорош и когда находился на своём пике. Да, у него хороший джеб, но больше ничего. Я был готов подраться с ним, но они хотели проводить бой в Болгарии.
Мы предлагали ему $ 1,7 млн за бой в Великобритании, но он отклонил предложение. Затем его представители говорили, что я испугался. Но я никогда не боялся, я просто хотел драться с лучшим», — цитирует Уайта Boxing News.
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