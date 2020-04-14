Красотка в боксёрских перчатках вызвала Александра Емельяненко на бой. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик, в котором одна из его подписчиц вызвала его на поединок. Девушка выступила в видео в стиле самого Емельяненко, использовав его излюбленное выражение «здрасьте-здрасьте».

«Здрасьте-здрасьте, Александр Владимирович. Принимаю участие в челлендже и вызываю вас на бой. Приезжайте, больно не будет», — сказала подписчица.

«Почему меня все хотят побить?» — подписал Емельяненко видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее А. Емельяненко показал неожиданно милое фото, которое оценили его подписчики. На счету 38-летнего спортсмена 29 побед (в том числе 21 нокаутом) в 37 боях в MMA.