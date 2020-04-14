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Оверим предполагает, что уже переболел коронавирусом

Оверим предполагает, что уже переболел коронавирусом
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC, экс-претендент на титул чемпиона организации в тяжёлом весе Алистар Оверим предполагает, что уже переболел коронавирусом. По его словам, недомогание, которое он испытывал в конце января — начале февраля, по симптомам напоминало новое опасное заболевание.

«Сейчас самое время правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Это очень поможет иммунной системе. Как спортсмен, я всегда был немного одержим вопросами здоровья и иммунитета. Именно потому я не очень-то и боюсь этой болезни. Вероятно, я уже перенёс коронавирус. Во время китайского Нового года я был в Таиланде. У меня была простуда, а у некоторых людей из моего окружения похожие симптомы. Все эти симптомы были похожи на те, о которых сейчас говорят, обсуждая коронавирус», — приводит слова Оверима BJ Penn.

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