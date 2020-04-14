Боец UFC, экс-претендент на титул чемпиона организации в тяжёлом весе Алистар Оверим предполагает, что уже переболел коронавирусом. По его словам, недомогание, которое он испытывал в конце января — начале февраля, по симптомам напоминало новое опасное заболевание.
«Сейчас самое время правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Это очень поможет иммунной системе. Как спортсмен, я всегда был немного одержим вопросами здоровья и иммунитета. Именно потому я не очень-то и боюсь этой болезни. Вероятно, я уже перенёс коронавирус. Во время китайского Нового года я был в Таиланде. У меня была простуда, а у некоторых людей из моего окружения похожие симптомы. Все эти симптомы были похожи на те, о которых сейчас говорят, обсуждая коронавирус», — приводит слова Оверима BJ Penn.
- 14 апреля 2020
-
22:41
-
21:26
-
20:23
-
19:52
-
18:50
-
17:21
-
16:15
-
15:43
-
15:33
-
14:51
-
14:02
-
13:30
-
13:19
-
11:39
-
11:11
-
10:23
-
09:00
-
07:16
-
05:39
-
03:11
-
00:54
- 13 апреля 2020
-
23:45
-
22:42
-
22:06
-
21:26
-
20:59
-
19:47
-
18:55
-
17:46
-
17:06
-
15:23
-
14:20
-
13:39
-
12:19
-
12:17