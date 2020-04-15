Чемпионку UFC Валентину Шевченко назвали российской шпионкой. Она представляет Киргизию

Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена в женском наилегчайшем весе Валентину Шевченко российской шпионкой. Ранее стало известно, что представительница Киргизии из-за операции на ноге не сможет выступать как минимум до конца лета.

«Её отправили на более важную миссию, поэтому ей пришлось сняться с UFC 251. Её призвали к более важной миссии, на кого бы она там ни работала.

Ей сказали: «Послушай, твое главное задание — не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдёшь выполнять шпионскую работу», — приводит слова Аскрена Essentially Sports.

На счету 32-летней Шевченко 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых она одержала 19 побед и потерпела три поражения.

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