Джошуа — о бое Уайлдера и Фьюри: нельзя идти на войну с единственным оружием в арсенале

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа, поделился мнением о победе соотечественника Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером. Этот бой состоятся в начале 2020 года, Фьюри победил техническим нокаутом, а Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.
«Я знал, что когда Уайлдер поднимется на топ-уровень, ему будет сложно там удержаться. Ведь мы говорим о разных вещах, подняться и удержаться там.
Когда Уайлдер наносил свои удары, он побеждал. Но я всегда говорю, что, отправляясь на войну, нельзя идти с единственным оружием в арсенале. А у него было одно оружие — его правая рука.
Как только его лишили это, что сделал Тайсон Фьюри, ничего не получилось. Фьюри уничтожил Уайлдера, использовав его слабости», — цитирует Джошуа Sky Sports.
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