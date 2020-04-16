«Герои черного квадрата» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков

Несмотря на пандемию коронавируса телеканал «М-1 Global» продолжает прямые трансляции турниров по ММА. 15 апреля в столице Беларуси состоялся закрытый турнир «Телеканал «М-1 Global» представляет: Герои чёрного квадрата», во время которого зрители смогли увидеть восемь поединков.



Итоги турнира «Герои чёрного квадрата»:

1. Геннадий Варакса – Александр Потапенко

Варакса — досрочная победа (нокаут за 1.45)

2. Алексей Паркун – Андрей Русак

Паркун – досрочная победа (нокаут за 4.01)

3. Иван Коршун – Валерий Скрабовский

Скрабовский – досрочная победа (технический нокаут за 2.03)

4. Алексей Костырев – Максим Чистый

Костырев – досрочная победа (технический нокаут за 1.19)

5. Арсений Табола – Еролизода Мухаджон

Табола – досрочная победа (болевой приём за 1.00)

6. Олег Федьков – Виталий Скребец

Скребец – досрочная победа (технический нокаут за 3.00)

7. Владислав Новицкий — Максим Ржеусский

Новицкий – досрочная победа (удушающий приём за 2.30)

8. Денис Магер – Сердаров Валиджон

Магер – досрочная победа (удушающий приём за 2.03).

Видео доступно на «Чемпионате».

Больше информации на официальном сайте M-1 Global.