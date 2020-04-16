«Герои черного квадрата» в Минске: результаты боёв и лучшие моменты поединков

Несмотря на пандемию коронавируса телеканал «М-1 Global» продолжает прямые трансляции турниров по ММА. 15 апреля в столице Беларуси состоялся закрытый турнир «Телеканал «М-1 Global» представляет: Герои чёрного квадрата», во время которого зрители смогли увидеть восемь поединков.
Итоги турнира «Герои чёрного квадрата»:
1. Геннадий Варакса – Александр Потапенко
Варакса — досрочная победа (нокаут за 1.45)
2. Алексей Паркун – Андрей Русак
Паркун – досрочная победа (нокаут за 4.01)
3. Иван Коршун – Валерий Скрабовский
Скрабовский – досрочная победа (технический нокаут за 2.03)
4. Алексей Костырев – Максим Чистый
Костырев – досрочная победа (технический нокаут за 1.19)
5. Арсений Табола – Еролизода Мухаджон
Табола – досрочная победа (болевой приём за 1.00)
6. Олег Федьков – Виталий Скребец
Скребец – досрочная победа (технический нокаут за 3.00)
7. Владислав Новицкий — Максим Ржеусский
Новицкий – досрочная победа (удушающий приём за 2.30)
8. Денис Магер – Сердаров Валиджон
Магер – досрочная победа (удушающий приём за 2.03).
Видео доступно на «Чемпионате».
Больше информации на официальном сайте M-1 Global.
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