Энтони Джошуа: Фьюри, если ты считаешь себя лучшим – дерись со мной

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа вызвал на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри, который обладает чемпионскими поясами по версии WBC.
«Если ты считаешь себя лучшим — дерись со мной. У меня есть пояса, поэтому такой бой имеем смысл. Итог нашей встречи определит сильнейшего боксёра в супертяжёлом весе. И это будет бесспорно.
Подумайте логически — определить лучшего можно лишь одним путём — я должен сразиться с Тайсоном Фьюри, а ему нужно выйти на бой с Энтони Джошуа», — цитирует Джошуа Sky Sports.
Ранее Джошуа поделился мнением о победе соотечественника Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером. Этот бой состоялся в начале 2020 года, Фьюри победил техническим нокаутом, а Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.
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