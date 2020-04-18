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Джошуа: мы с Уайлдером из разного теста. Я мужик, а его характеризует слово на букву «с»

Джошуа: мы с Уайлдером из разного теста. Я мужик, а его характеризует слово на букву «с»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа прокомментировал сравнения с бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.

«В моём длинном списке высказываний, которые нужно сделать, есть много вещей, которые могу сказать об Уайлдере. Но лежачего не бьют. Эта фраза в самом верху моего списка, и я придерживаюсь этого принципа.

Я и Уайлдер определённо слеплены из разного теста. Он, как говорится… Знаете, слово начинается на букву „с“ и заканчивается на „а“. Я не такой, я намного в большей степени мужик. Не вылезаю в Интернет, чтобы просто потрепаться — исключения делал только с Диллианом Уайтом и Джарреллом Миллером. Кроме того, я посол спорта. Пытаюсь не попадать в грязные истории, достойно представлять моих спонсоров и избегать образа стереотипного боксёра-тяжеловеса. Это непросто, но, когда необходимо, я умею разговаривать жёстко», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

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