Лебедев: у Усика нет колотушки. В тяжёлом весе считаю это недостатком

Российский боксёр, бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мнением об украинце Александре Усике. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. За карьеру Усик провёл 17 поединков, одержав во всех победы.
«Сразу же скажу — это человек с большой буквы. И в жизни, и в ринге. Да и он уже многое сам сказал за себя. Я бы искренне пожелал ему успехов в тяжёлом весе. Говорят, что у Усика нет нокаутирующего удара. Но я думаю, что его всегда можно поставить. Нокаутирующий удар отрабатывается. Как достигается мастерство? Мастерство достигается путём многократного повторения. Подходишь к мешку — бах, бах, бах, бах — и рано или поздно твой удар усиливается, усиливается, усиливается.
Существует и много других способов побеждать, и Усик это показал на деле. Он может измотать, загонять, в него просто тяжело попасть. Но всё-таки то, что у него нет так называемой колотушки… Всё-таки в тяжёлом весе, я считаю, это недостаток. Саня в потрясающей физической форме, но колотушку ему надо поставить», — сказала Лебедев в прямом эфире в «инстаграме» промоутерской компании «Мир бокса».
- 19 апреля 2020
-
18:55
-
18:32
-
18:18
-
17:38
-
16:59
-
15:58
-
14:32
-
13:59
-
12:36
-
12:12
-
10:57
-
09:21
-
00:32
- 18 апреля 2020
-
23:55
-
22:49
-
21:14
-
20:28
-
19:48
-
18:35
-
18:17
-
17:44
-
17:21
-
14:31
-
11:07
-
08:51
-
03:29
-
03:13
-
02:51
-
00:37
- 17 апреля 2020
-
23:24
-
22:44
-
22:26
-
21:32
-
20:32
-
19:38