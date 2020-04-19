Бетербиев: больше всего хотел бы встретиться с Усиком и Альваресом

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев признался, что больше всего хотел бы провести поединки с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком и чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом.

«Какие три боя хотел бы получить больше всего? С Александром Усиком, Саулем Альваресом, и, наверное, объединительный боё за все четыре пояса в полутяжёлом весе», — сказал Бетербиев в интервью, размещённом на канале Российской федерации бокса в YouTube.

Напомним, Александр Усик в 2019 году перешёл в супертяжёлый вес и следующий поединок планирует провести с Дереком Чисорой. Альварес в минувшем году провёл один поединок в полутяжёлом весе, нокаутировав Сергея Ковалёва. Но позже он оставил пояс чемпиона мира в этом дивизионе вакантным и следующий бой, вероятнее всего, проведёт в среднем или втором среднем весе.