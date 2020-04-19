Нурмагомедов назвал себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов напомнил, как в 2016 году едва не завоевал пояс чемпиона организации. Спортсмен одержал шесть побед подряд, но затем получил травму колена.
«Ровно четыре года назад, выиграв 6 боёв подряд, я был очень близок к поясу. Но потом я получил очень серьёзную травму колена, и боец, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом, потом я получил ещё один разрыв колена во время возвращения, потом перелом рёбер, после чего я смог вернуться только через два года.
Но то, что было после возвращения, уже история, история, которая запомнится как самые доминирующие четыре года в истории UFC. С этими фактами никто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то нет, но, что интересно, мы продолжим идти дальше», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба.
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