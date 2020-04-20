«Хабиб проиграл». Менеджер Нурмагомедова — о срыве боя с Фергюсоном

Али Абдельазиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ситуацию, в которой оказался его подопечный.

Напомним, Нурмагомедов, который изначально должен был сразиться с американцем Тони Фергюсоном, лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Вследствие этого соперником Фергюсона в поединке, который планируется провести 9 мая, станет его соотечественник Джастин Гэтжи.

«Откровенно говоря, не имеет значения, кто что говорит. Он провёл тут (в тренировочном лагере в США. — Прим. «Чемпионата») семь недель, потратил сотни тысяч долларов, привёз с собой восьмерых человек. Он не уклоняется от поединка, что бы кто ни говорил.

Хабиб проиграл. В некотором смысле он проиграл, потому что провёл время вдали от семьи, от детей. И этого уже не вернёшь. Дело-то не в деньгах, а во времени, которого не вернёшь», — рассказал Абдельазиз в интервью YouTube-каналу MMA Junkie.

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