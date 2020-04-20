Волкановски: я был бы не против заткнуть Генри Сехудо

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски поделился мнением о Генри Сехудо и их потенциальном поединке.
«Похоже, что Сехудо вызывает на бой всех, кроме главных претендентов на титул в его дивизионе. Если он бросит вызов мне, то без проблем. Но мне кажется, что ему стоит сосредоточиться на своей категории и своих претендентах. Он действительно поступает так — вызывает на бой всех, кроме настоящих претендентов. Когда он делает подобное, он оправдывает свою отвратительную репутацию. Я был бы не против заткнуть Генри Сехудо. Но я хочу контролировать свой дивизион, а он удерживает титул в легчайшем весе.
Если он решит подняться в весовой категории, то я готов разбить его. Но ему стоит чуть дольше удерживать свой титул. Я не думаю, что он заслуживает этот шанс. Если он продолжит говорить и у меня не будет других соперников, то я окажу миру услугу, заставив его замолчать», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.
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