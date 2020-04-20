Би Джей Пенн раздумывает о завершении карьеры
Боец UFC Би Джей Пенн не исключает, что в ближайшее время он завершит карьеру.
«Подготовка к профессиональному поединку требует большого труда. Очень много всего. Слишком много чёртовой работы. В таком возрасте это даётся очень тяжело. Никогда не знаешь, что именно происходит, но тебе обычно приходится очень много работать.
Думаю, что ты способен конкурировать с лучшими, только когда тебе ещё есть что доказывать. Я же делал это просто потому, что мне это нравилось. Но нельзя продолжать выходить в октагон и получать урон. В этом уже нет никакого смысла, ни для кого», — приводит слова Би Джея Пенна MMAJunkie.
Последняя победа Би Джея Пенна датирована 2010 годом, когда он нокаутировал Мэтта Хьюза на турнире UFC 123.
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