Тайрон Вудли: в своей голове всё ещё являюсь чемпионом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли признался, что готов принять любой бой, который будет ему гарантировать титульное сражение с Камару Усманом, которому он проиграл чемпионский пояс.
«В настоящий момент, на этом этапе, я готов драться с кем угодно, потому что каждый боец по-своему хорош и силён. Когда ты чемпион, ты не имеешь права выбирать, с кем тебе драться. Сейчас же я просто испытываю такое ощущение, что у меня был один неудачный вечер. В своей голове я всё ещё являюсь чемпионом. У меня по-прежнему есть необходимый настрой, есть навыки. Мне нужно привести в порядок свои мысли, чтобы вернуть чемпионский пояс. Я готов принять любой поединок, который будет мне гарантировать титульный бой», — приводит слова Тайрона Вудли MMAMania.
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