«Хабиб так не сделал бы». Кормье — о бесцельной весогонке Фергюсона

Американский боец MMA Даниэль Кормье прокомментировал то, что Тони Фергюсон успешно прошёл процедуру сгонки веса, несмотря на то что его поединок с Джастином Гэтжи, который должен был состояться 18 апреля, из-за пандемии коронавируса отменили.

«Я люблю Хабиба, но он бы так не сделал. Он бы не стал гонять вес просто так, страдать ни за что.

Конор Макгрегор не стал бы страдать без причин. Он написал, что, дескать, было бы неплохо увидеть на весах и другого парня. Но сам он так не поступил бы.

Бойцы так не делают. Тони — делает. Это важно. Я бы тоже не стал бесцельно сгонять вес. Зачем страдать просто так? Совершив это, Тони Фергюсон сделал очень громкое заявление», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

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