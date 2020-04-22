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Тактаров опубликовал видео, на котором Хабиб называет его чемпионом UFC

Тактаров опубликовал видео, на котором Хабиб называет его чемпионом UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран ММА Олег Тактаров разместил в своём «инстаграме» видеозапись одного из ранних интервью с Хабибом Нурмагомедовым, в котором тот называет его чемпионом UFC. Напомним, ранее Тактаров, общаясь с подписчиками в своём «инстаграме», не сдержал эмоций, когда его спросили, кого нужно считать первым российским чемпионом UFC — его или Нурмагомедова.

«В 2008 году, когда я в первый раз выехал за границу Дагестана, я закончил все бои на Кубке Олега Тактарова по панкратиону досрочно одним приёмом. Тактаров это заметил, я всех душил через руку. Он дал мне кубок за лучшую технику, это стало для меня очень большой мотивацией, что чемпион UFC меня наградил, посчитал, что я лучший боец на турнире из 150 участников. Для меня это было большим шагом», — говорит на видео Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Олега Тактарова.

«Смотрите и решайте сами», — подписал пост Тактаров.

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