Тактаров опубликовал видео, на котором Хабиб называет его чемпионом UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров разместил в своём «инстаграме» видеозапись одного из ранних интервью с Хабибом Нурмагомедовым, в котором тот называет его чемпионом UFC. Напомним, ранее Тактаров, общаясь с подписчиками в своём «инстаграме», не сдержал эмоций, когда его спросили, кого нужно считать первым российским чемпионом UFC — его или Нурмагомедова.
«В 2008 году, когда я в первый раз выехал за границу Дагестана, я закончил все бои на Кубке Олега Тактарова по панкратиону досрочно одним приёмом. Тактаров это заметил, я всех душил через руку. Он дал мне кубок за лучшую технику, это стало для меня очень большой мотивацией, что чемпион UFC меня наградил, посчитал, что я лучший боец на турнире из 150 участников. Для меня это было большим шагом», — говорит на видео Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Олега Тактарова.
«Смотрите и решайте сами», — подписал пост Тактаров.
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