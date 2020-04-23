Актриса Хэлли Берри рассказала, как чемпионка UFC Шевченко сломала ей кости
Известная голливудская актриса Хэлли Берри рассказала, как получила травмы в ходе съёмок фильма под названием Bruised, которые ей нанесла чемпионка UFC представительница Киргизии Валентина Шевченко. Берри сыграет роль спортсменки — бойца MMA, а Шевченко досталась роль её соперницы.
«Когда сам выполняешь трюк, можно легко получить травму. В этом фильме я дралась с чемпионкой UFC Валентиной Шевченко.
Знаете, что вышло? Она должна была нанести мне несколько ударов в полную силу. Я приняла удары, но некоторые кости оказались сломаны. Она настоящий зверь, но мне не удалось бы найти лучшего учителя, товарища по съёмкам и партнёра по поединку», — цитирует актрису MMA Fighting.
Также посмотрите видео эффектного спарринга Шевченко с сестрой.
Читайте также
- 23 апреля 2020
-
14:00
-
13:10
-
12:38
-
11:29
-
11:17
-
10:25
-
09:36
-
09:19
-
09:00
-
01:57
-
00:40
- 22 апреля 2020
-
22:54
-
21:31
-
21:10
-
20:48
-
19:45
-
17:51
-
17:27
-
17:00
-
16:09
-
15:51
-
15:14
-
14:04
-
13:41
-
13:17
-
13:00
-
11:50
-
11:35
-
11:16
-
11:09
-
10:01
-
09:48
-
09:00
-
00:55
- 21 апреля 2020
-
23:46
Партнерский контент