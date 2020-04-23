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Актриса Хэлли Берри рассказала, как чемпионка UFC Шевченко сломала ей кости

Актриса Хэлли Берри рассказала, как чемпионка UFC Шевченко сломала ей кости
Бокс/ММА / UFC 0

Известная голливудская актриса Хэлли Берри рассказала, как получила травмы в ходе съёмок фильма под названием Bruised, которые ей нанесла чемпионка UFC представительница Киргизии Валентина Шевченко. Берри сыграет роль спортсменки — бойца MMA, а Шевченко досталась роль её соперницы.

«Когда сам выполняешь трюк, можно легко получить травму. В этом фильме я дралась с чемпионкой UFC Валентиной Шевченко.

Знаете, что вышло? Она должна была нанести мне несколько ударов в полную силу. Я приняла удары, но некоторые кости оказались сломаны. Она настоящий зверь, но мне не удалось бы найти лучшего учителя, товарища по съёмкам и партнёра по поединку», — цитирует актрису MMA Fighting.

Также посмотрите видео эффектного спарринга Шевченко с сестрой.

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