Актриса Хэлли Берри рассказала, как чемпионка UFC Шевченко сломала ей кости

Известная голливудская актриса Хэлли Берри рассказала, как получила травмы в ходе съёмок фильма под названием Bruised, которые ей нанесла чемпионка UFC представительница Киргизии Валентина Шевченко. Берри сыграет роль спортсменки — бойца MMA, а Шевченко досталась роль её соперницы.

«Когда сам выполняешь трюк, можно легко получить травму. В этом фильме я дралась с чемпионкой UFC Валентиной Шевченко.

Знаете, что вышло? Она должна была нанести мне несколько ударов в полную силу. Я приняла удары, но некоторые кости оказались сломаны. Она настоящий зверь, но мне не удалось бы найти лучшего учителя, товарища по съёмкам и партнёра по поединку», — цитирует актрису MMA Fighting.

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