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Боец ММА Дмитрий Кузнецов выпустил оскорбительную песню в адрес Хабиба Нурмагомедова

Боец ММА Дмитрий Кузнецов выпустил оскорбительную песню в адрес Хабиба Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов по прозвищу «Анубис» выпустил дисс на российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова под названием «Король лицемерия». Клип на трек появился на канале Дмитрия Кузнецова.

Кузнецов в треке обвинил Хабиба в лицемерии и отметил, что Хабиб смел, только если вокруг него находится его команда. Кроме того, Кузнецов указал на сексизм Хабиба и его нелюбовь к «опасной музыке», вспомнив про расхайпованную отмену концерта Егора Крида.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов должен был провести следующий бой 18 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сначала Хабиб отказался от поединка и его в бою с Тони Фергюсоном должен был заменить Джастин Гэтжи, а затем турнир был и вовсе перенесён на неопределённый срок.

Дмитрий Кузнецов в профессиональных смешанных единоборствах провёл 17 поединков, в которых одержал 11 побед и 6 раз потерпел поражение.

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