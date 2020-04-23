Боец ММА Дмитрий Кузнецов выпустил оскорбительную песню в адрес Хабиба Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов по прозвищу «Анубис» выпустил дисс на российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова под названием «Король лицемерия». Клип на трек появился на канале Дмитрия Кузнецова.



Кузнецов в треке обвинил Хабиба в лицемерии и отметил, что Хабиб смел, только если вокруг него находится его команда. Кроме того, Кузнецов указал на сексизм Хабиба и его нелюбовь к «опасной музыке», вспомнив про расхайпованную отмену концерта Егора Крида.



Напомним, Хабиб Нурмагомедов должен был провести следующий бой 18 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сначала Хабиб отказался от поединка и его в бою с Тони Фергюсоном должен был заменить Джастин Гэтжи, а затем турнир был и вовсе перенесён на неопределённый срок.



Дмитрий Кузнецов в профессиональных смешанных единоборствах провёл 17 поединков, в которых одержал 11 побед и 6 раз потерпел поражение.