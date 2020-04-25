Дэна Уайт назвал приблизительные даты следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, когда болельщикам следует ждать следующего поединка с участием чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По словам функционера, россиянин вернётся в октагон не раньше осени.

«Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок в сентябре или октябре», — рассказал Уайт в прямом эфире на странице телеканала ESPN в «Инстаграме».

Вероятнее всего, следующим соперником Хабиба станет победитель боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. Эти бойцы выступят уже 9 мая и поспорят за титул временного чемпиона лиги.

Напомним, сначала планировалось, что Нурмагомедов выступит 18 апреля, его соперником должен был стать Тони Фергюсон. Однако 1 апреля Хабиб отказался от участия в турнире UFC 249, сославшись на невозможность вылететь в США. Позже турнир 18 апреля был отменён.