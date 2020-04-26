Олег Тактаров: искренне переживаю за Абдулманапа Нурмагомедова

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров пожелал скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову, тренеру и отцу чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Тактаров признался, что переживает за 57-летнего специалиста, который 25 апреля был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Махачкалы.
«Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову. Если бы у меня был номер телефона, позвонил бы. Посмотрю, может есть. Искренне переживаю, надеюсь, что всё будет хорошо. Надеюсь, что быстро выздоровеет. Пошлю ему частичку своего здоровья.
Главное — не нервничать. Все болезни от нервов идут. Кто-то наверное его довёл, скорее всего. Я вот не нервничаю и у меня всё нормально. Как начинаю нервничать и горло начинает болеть. Перестаю и всё проходит", — сказал Тактаров во время прямого эфира на своей странице в «Инстаграме».
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