Коди Гарбрандт и Рафаэль Ассунсао могут встретиться 6 июня

Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт может провести следующий поединок 6 июня, сообщает MMA Fighting. Его соперником, вероятнее всего, станет Рафаэль Ассунсао. Лига работает над организацией этой встречи.

Сначала планировалось, что соперники встретятся на мартовском турнире в Коламбусе, но Гарбрандт снялся с того шоу из-за проблем с почками. Позже турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Коди Гарбрандт выступит впервые с марта 2019 года, когда он проиграл Педро Муньосу. В пассиве Коди уже три поражения кряду. На данный момент он занимает девятое место в рейтинге легчайшего веса. Что касается Ассунсао, то он занимает пятое место в рейтинге. В предыдущем поединке он решением судей уступил Кори Сандхегену.