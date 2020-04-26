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Коди Гарбрандт и Рафаэль Ассунсао могут встретиться 6 июня

Коди Гарбрандт и Рафаэль Ассунсао могут встретиться 6 июня
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт может провести следующий поединок 6 июня, сообщает MMA Fighting. Его соперником, вероятнее всего, станет Рафаэль Ассунсао. Лига работает над организацией этой встречи.

Сначала планировалось, что соперники встретятся на мартовском турнире в Коламбусе, но Гарбрандт снялся с того шоу из-за проблем с почками. Позже турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Коди Гарбрандт выступит впервые с марта 2019 года, когда он проиграл Педро Муньосу. В пассиве Коди уже три поражения кряду. На данный момент он занимает девятое место в рейтинге легчайшего веса. Что касается Ассунсао, то он занимает пятое место в рейтинге. В предыдущем поединке он решением судей уступил Кори Сандхегену.

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