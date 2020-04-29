Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фахрутдинов: состав сборной России на ОИ-2020 будет определяться заново

Фахрутдинов: состав сборной России на ОИ-2020 будет определяться заново
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фахрутдинов сообщил, что из-за переноса Олимпийских игр на 2021 год состав сборной будет определяться заново.

«Перенос Игр на 2021 год повлияет на состав сборной. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв подошёл к решению вопроса ответственно. Учтены момент возрастных особенностей и возможное изменение весовых категорий. Он находится в тесном контакте с администрацией МОК и AIBA.

В ноябре состоится чемпионат России (сейчас определяется место его проведения), который станет отборочным на 2021 год. Нахожу данное решение верным и обоснованным. Однако, думаю, особых изменений в составе команды не произойдёт, потому что нынешний — очень сильный. При этом и второй состав в некоторых весовых категориях ничем не слабее. А «железные» лидеры есть в четырёх категориях… Мы бы хотели, чтобы европейский отборочный турнир состоялся в марте 2021 года, а в мае — отборочный мировой турнир.

Сегодня тяжело — все ребята занимаются в домашних условиях, работают над формой. Изначально мы планировали первый совместный сбор на май, теперь его дата перенесена на 1 июня. Всё будет зависеть от открытия границ и других обстоятельств. Пока же все российские олимпийские базы в Сочи, Кисловодске и на озере Круглом закрыты до 31 мая.

Понимаю, насколько всё тяжело, обидно и досадно. Но мы уже успокоились и готовимся. Команда у нас хорошая. А сборная, как уже сказал, будет комплектоваться по итогам предстоящего чемпионата России. Но и предыдущая команда была очень хороша — все были готовы завоевывать путёвки и выигрывать золотые медали на Олимпиаде в Токио… Все страны предложили аннулировать уже завоёванные в Лондоне лицензии. Составы команд будут определяться заново», — приводит слова Фахрутдинова Sportbox.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020