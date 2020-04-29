Фахрутдинов: состав сборной России на ОИ-2020 будет определяться заново

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фахрутдинов сообщил, что из-за переноса Олимпийских игр на 2021 год состав сборной будет определяться заново.



«Перенос Игр на 2021 год повлияет на состав сборной. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв подошёл к решению вопроса ответственно. Учтены момент возрастных особенностей и возможное изменение весовых категорий. Он находится в тесном контакте с администрацией МОК и AIBA.



В ноябре состоится чемпионат России (сейчас определяется место его проведения), который станет отборочным на 2021 год. Нахожу данное решение верным и обоснованным. Однако, думаю, особых изменений в составе команды не произойдёт, потому что нынешний — очень сильный. При этом и второй состав в некоторых весовых категориях ничем не слабее. А «железные» лидеры есть в четырёх категориях… Мы бы хотели, чтобы европейский отборочный турнир состоялся в марте 2021 года, а в мае — отборочный мировой турнир.



Сегодня тяжело — все ребята занимаются в домашних условиях, работают над формой. Изначально мы планировали первый совместный сбор на май, теперь его дата перенесена на 1 июня. Всё будет зависеть от открытия границ и других обстоятельств. Пока же все российские олимпийские базы в Сочи, Кисловодске и на озере Круглом закрыты до 31 мая.



Понимаю, насколько всё тяжело, обидно и досадно. Но мы уже успокоились и готовимся. Команда у нас хорошая. А сборная, как уже сказал, будет комплектоваться по итогам предстоящего чемпионата России. Но и предыдущая команда была очень хороша — все были готовы завоевывать путёвки и выигрывать золотые медали на Олимпиаде в Токио… Все страны предложили аннулировать уже завоёванные в Лондоне лицензии. Составы команд будут определяться заново», — приводит слова Фахрутдинова Sportbox.