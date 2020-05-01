UFC анонсировал виртуальный медиа-день перед боем Фергюсон — Гэтжи

UFC анонсировал медиа-день перед проведением турнира UFC 249, сообщает журналист ESPN Грег Розенштайн в «твиттере».
Традиционное мероприятие, на котором бойцы отвечают на вопросы журналистов, впервые в истории состоится в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Виртуальная встреча запланирована на 7 мая.
Турнир по смешанным единоборствам UFC 249 пройдёт в ночь с 9 на 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США). Это будет фактически первое крупное соревнование на фоне пандемии коронавируса.
В главном событии шоу встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона UFC.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, посвящённую турниру UFC 249 и титульному поединку Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи.
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