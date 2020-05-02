Блейдс убеждён, что Ванзант и Остович держат в UFC только за их красоту

Американский тяжеловес Кёртис Блейдс раскритиковал девушек-бойцов UFC, которые постоянно выкладывают откровенные фотографии в социальных сетях, а после жалуются на то, что их образ сексапильных спортсменок излишне эксплуатируется в СМИ.

«Мне не нравится, когда много девушек-бойцов жалуются, что СМИ и фанаты излишне обращают внимание на их сексуальность и при этом в то же время они сами получают от этого выгоду, получая популярность и возможность выступать на престижных турнирах. Вы хотите сказать мне, что Ванзант и Остович так долго остаются в UFC благодаря спортивным достижениями, а не тому, что показывают свою сексуальность?

Конечно, если я ошибаюсь, то прошу прощения, но если вы реальный болельщик смешанных единоборств, то разве поверите в то, что эти две девушки продолжают оставаться в UFC не только лишь из-за того, что хорошо выглядят в своих бикини", — приводит слова Блейдса BJ Penn.