Ковингтон: хочу получить незамедлительный реванш с Камару Усманом
Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, сообщил, что хочет провести реванш с чемпионом организации Камару Усманом.
«Хочу получить незамедлительный реванш с Камару Усманом. Если нет, то хочу провести бой с Тайроном Вудли», — приводит слова Колби Ковингтона MMAJUnkie.
Напомним, Ковингтон проиграл Камару Усману нокаутом на турнире UFC 245. Ковингтон получил отстранение от боёв по медицинским показаниям, связанным с переломом челюсти, полученным в противостоянии с Усманом в третьем раунде.
Ковингтон должен был выступить на турнире UFC Fight Night 171 в Лондоне, где его соперником должен был стать Тайрон Вудли, но из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.
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