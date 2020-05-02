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Ковингтон: хочу получить незамедлительный реванш с Камару Усманом

Ковингтон: хочу получить незамедлительный реванш с Камару Усманом
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе, сообщил, что хочет провести реванш с чемпионом организации Камару Усманом.

«Хочу получить незамедлительный реванш с Камару Усманом. Если нет, то хочу провести бой с Тайроном Вудли», — приводит слова Колби Ковингтона MMAJUnkie.

Напомним, Ковингтон проиграл Камару Усману нокаутом на турнире UFC 245. Ковингтон получил отстранение от боёв по медицинским показаниям, связанным с переломом челюсти, полученным в противостоянии с Усманом в третьем раунде.

Ковингтон должен был выступить на турнире UFC Fight Night 171 в Лондоне, где его соперником должен был стать Тайрон Вудли, но из-за пандемии коронавируса турнир был отменён.

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