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Уайт: обсуждаем кое-что интересное для Масвидаля

Уайт: обсуждаем кое-что интересное для Масвидаля
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что ведутся обсуждения интересных вариантов следующего боя для обладателя титула BMF Хорхе Масвидаля.

«Сейчас обсуждаем несколько вещей для Хорхе Масвидаля. Это кое-что интересное. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.

Масвидаль одержал три победы в 2019 году — нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.

Ранее Хорхе Масвидаль заявлял, что готов выступить на турнире UFC 249 и встретиться там с чемпионом организации Камару Усманом. Турнир был запланирован на 18 апреля, но отменён. Затем был запланирован на 9 мая. Однако Хорхе Масвидаль не вошёл в кард этого турнира.

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