Уайт: обсуждаем кое-что интересное для Масвидаля

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что ведутся обсуждения интересных вариантов следующего боя для обладателя титула BMF Хорхе Масвидаля.



«Сейчас обсуждаем несколько вещей для Хорхе Масвидаля. Это кое-что интересное. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.



Масвидаль одержал три победы в 2019 году — нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Он удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.



Ранее Хорхе Масвидаль заявлял, что готов выступить на турнире UFC 249 и встретиться там с чемпионом организации Камару Усманом. Турнир был запланирован на 18 апреля, но отменён. Затем был запланирован на 9 мая. Однако Хорхе Масвидаль не вошёл в кард этого турнира.