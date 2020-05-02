Тони Джонсон: Нурмагомедов — крутой. Не думаю, что он испугался боя с Фергюсоном

Боец смешанных единоборств Тони Джонсон, известный поединками с Александром Волковым и Александром Емельяненко, поделился мыслями об отмене поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля. По словам американца, обвинять россиянина в трусости неуместно.

«Хабиб — крутой. Готов драться когда, где и с кем угодно. Так сложились обстоятельства. Он такой же человек: если запрещён выезд из России, он ничего не может поделать. UFC 249 должен был состояться 18 апреля, но сверху сказали нет и всё отменили.

В итоге Фергюсон тоже не смог провести бой. Так что я не думаю, что Нурмагомедов испугался. Просто в ситуации с коронавирусом всем нужно проявлять осторожность. Не стоило называть Хабиба трусом. У фанатов может быть своё мнение, но мы, спортсмены, знаем, что случилось на самом деле, а они — нет. Нельзя говорить, что человек испугался, на одном лишь основании, что он не смог выехать из страны», — приводит слова американца RT на русском.