Гвоздик рассчитывает завоевать титул по версии WBO, а после получить реванш с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился карьерными планами. Украинец признался, что после потери титула планирует двигаться по линии WBO, дабы побороться за пояс, который на данный момент вакантный. После Александр рассчитывает провести вторую встречу с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

«Мне сейчас предпочтительнее было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас и чемпиона нет и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы там зацепиться, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым», — рассказал Гвоздик в эфире в «Инстаграме» Pro Boxing UA.

Напомним, Александр Гвоздик потерял титул по версии WBC в минувшем поединке, досрочно проиграв Артуру Бетербиеву.