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Джейкобс поставил себя выше Альвареса и Головкина, которым проигрывал бои

Джейкобс поставил себя выше Альвареса и Головкина, которым проигрывал бои
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс представил свою версию топ-5 лучших боксёров мира, включив в список себя и при этом не найдя в нём места для Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, которым он проигрывал.

«Пять лучших боксёров мира? Эррол Спенс, Джервонта Дэвис, Энтони Джошуа, Теренс Кроуфорд и Дэниел Джейкобс», — приводит слова американца Boxingnews24.

Интересно, что в рейтинге Джейкобса P4P не нашлось места не только Саулю Альваресу и Геннадию Головкину, но также Василию Ломаченко, Александру Усику и Наое Иноуэ, которые входят в топ-5 рейтинга по версии журнала The Ring.

Дэниел Джейкобс в последнем поединке, в декабре 2019 года, победил экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса — младшего.

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