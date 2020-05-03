Джейкобс поставил себя выше Альвареса и Головкина, которым проигрывал бои
Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс представил свою версию топ-5 лучших боксёров мира, включив в список себя и при этом не найдя в нём места для Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, которым он проигрывал.
«Пять лучших боксёров мира? Эррол Спенс, Джервонта Дэвис, Энтони Джошуа, Теренс Кроуфорд и Дэниел Джейкобс», — приводит слова американца Boxingnews24.
Интересно, что в рейтинге Джейкобса P4P не нашлось места не только Саулю Альваресу и Геннадию Головкину, но также Василию Ломаченко, Александру Усику и Наое Иноуэ, которые входят в топ-5 рейтинга по версии журнала The Ring.
Дэниел Джейкобс в последнем поединке, в декабре 2019 года, победил экс-чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса — младшего.
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