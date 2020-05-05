Дэна Уайт: Макгрегор может встретиться с Масвидалем на бойцовском острове

Президент UFC Дэна Уайт не исключил, что обладатель своеобразного титула «самого плохого ублюдка» Хорхе Масвидаль может провести защиту пояса в бою с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«В поединке Масвидаля с Усманом есть смысл. Если Хорхе хочеть получить чемпионский титул, то эта встреча должна произойти. Но есть и другие интересные варианты. Возможно, это будет бой Масвидаль — Макгрегор на бойцовском острове. Хорхе будет защищать пояс „самого плохого ублюдка“.

Посмотрим, как всё сложится. Говорить о чём-то конкретном слишком рано. Давайте, посмотрим, как пройдут турниры во Флориде и решим, что будет дальше», — приводит слова Дэны Уайта BJ Penn.

Напомним, Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе этого года. Тогда он досрочно победил Дональда Серроне.