Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Владимир Кличко выразил готовность бесплатно помогать Усику

Владимир Кличко выразил готовность бесплатно помогать Усику
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал о работе в тренировочном лагере бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. По его словам, он и впредь готов помогать соотечественнику и делать это совершенно бесплатно.

«Бой Александра с Дереком Чисорой ответит на много вопросов. К этой встрече Саша готов. Я его всегда поддерживаю. Даже работал у него спарринг-партнёром. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут ли спарринги перед схваткой Усика с Чисорой? По антропометрическим данным я не очень похож на Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. Сделаю это с большим удовольствием и абсолютно бесплатно», — приводит слова Кличко MixSport.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020