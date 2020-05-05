Владимир Кличко выразил готовность бесплатно помогать Усику
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал о работе в тренировочном лагере бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. По его словам, он и впредь готов помогать соотечественнику и делать это совершенно бесплатно.
«Бой Александра с Дереком Чисорой ответит на много вопросов. К этой встрече Саша готов. Я его всегда поддерживаю. Даже работал у него спарринг-партнёром. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад. Будут ли спарринги перед схваткой Усика с Чисорой? По антропометрическим данным я не очень похож на Чисору. Но в качестве разминки всегда готов помогать Саше. Сделаю это с большим удовольствием и абсолютно бесплатно», — приводит слова Кличко MixSport.
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