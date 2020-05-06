В UFC напомнили о победной серии Тони Фергюсона. Видео

Появился видеоролик, посвящённый победному пути Тони Фергюсона в UFC. Перед боем с Джастином Гэтжи Фергюсон идёт на серии из 12 побед в UFC. В посдедний раз Тони проигрывал бой на турнире UFC on Fox: Диас — Миллер в мае 2012 года.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, в ночь 9 на 10 мая мск в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Фергюсона и Гэтжи. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.