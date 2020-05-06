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Хабиб Нурмагомедов: в июле я буду готов

Хабиб Нурмагомедов: в июле я буду готов
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что будет готов провести поединок в июле 2020 года.

«Я могу драться в любое время после Рамадана, он заканчивается 23 мая. В июле я буду готов. Хватит говорить обо мне. Сейчас время коронавируса. Перестаньте говорить обо мне, сейчас время коронавируса. Когда придёт моё, я разобью их всех, — приводит слова Хабиба Нурмагомедова MMA Junkie.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов должен был провести бой с Тони Фергюсоном в апреле 2020 года. Бойцы должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина и соперником Фергюсона стал Джастин Гэтжи. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 мая по московскому времени.

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