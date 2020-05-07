Олег Тактаров выразил желание подраться с Майком Тайсоном
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров выразил желание подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
«Кто-нибудь может сказать мне, где этот Майк Тайсон?
Хочу драться с ним в любое время и в любом месте! За деньги или нет», — написал Олег Тактаров в «Инстаграме».
Посмотреть видеозапись можно в «Инстаграме» Олега Тактарова.
Напомним, Майк Тайсон заявил, что намерен провести несколько выставочных поединков для сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций.
Вскоре после этого российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что пообщался со знаменитым боксёром Майком Тайсоном на предмет возможного поединка с бойцами MMA Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.
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