Олег Тактаров выразил желание подраться с Майком Тайсоном

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров выразил желание подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.



«Кто-нибудь может сказать мне, где этот Майк Тайсон?



Хочу драться с ним в любое время и в любом месте! За деньги или нет», — написал Олег Тактаров в «Инстаграме».

Посмотреть видеозапись можно в «Инстаграме» Олега Тактарова.

Напомним, Майк Тайсон заявил, что намерен провести несколько выставочных поединков для сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций.



Вскоре после этого российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что пообщался со знаменитым боксёром Майком Тайсоном на предмет возможного поединка с бойцами MMA Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.