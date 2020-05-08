Отец Тайсона Фьюри бросил вызов Майку Тайсону. Он назвал сына в его честь

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона. Известно, что Фьюри-старший назвал сына в честь легендарного боксёра.
Напомним, недавно 53-летний Тайсон заявил о намерении вернуться на ринг для участия в выставочных поединках.
«Я жду Майка Тайсона. Он настоящий чемпион и достоин того, чтобы я провёл с ним благотворительный бой. Он возвращается, и я хочу с ним подраться.
Знаю, он каждые пять минут упоминает имя моего сына. Но вот я. Джон Фьюри ни от кого не прячется, даже от Майка Тайсона. Я подерусь с ним, отказа не потерплю. Готов умереть в бою», — сказал Джон Фьюри в интервью, которое появилось в «твиттере» журналиста Майкла Бенсона.
Также посмотрите видео феноменальной работы Тайсона на лапах.
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