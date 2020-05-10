Тактаров: остановка в бою Фергюсон — Гэтжи была правильной
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров в прямом эфире «Инстаграма» комментировал поединок Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Во время заключительного раунда он отметил, что Фергюсон не подобрал ни одного ключа к защите соперника и выглядел жалко.
«Видим жалкое подобие Фергюсона. Не нашёл ни одного ключа. Но Джастин держит его на дистанции. На дистанции Гэтжи гораздо более эффективнее. Думаю, у Фергюсона не получится перевести Джастина в партер, Гэтжи стал очень уверен и даже не идёт добивать, всё чувствует», — сказал Тактаров.
После завершения схватки экс-боец отметил, что рефери своевременно вмешался в происходящее в октагоне.
«Остановка была абсолютно правильной. Гэтжи очень грамотно провёл встречу», — добавил Тактаров.
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