Тактаров: остановка в бою Фергюсон — Гэтжи была правильной

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров в прямом эфире «Инстаграма» комментировал поединок Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи. Во время заключительного раунда он отметил, что Фергюсон не подобрал ни одного ключа к защите соперника и выглядел жалко.

«Видим жалкое подобие Фергюсона. Не нашёл ни одного ключа. Но Джастин держит его на дистанции. На дистанции Гэтжи гораздо более эффективнее. Думаю, у Фергюсона не получится перевести Джастина в партер, Гэтжи стал очень уверен и даже не идёт добивать, всё чувствует», — сказал Тактаров.

После завершения схватки экс-боец отметил, что рефери своевременно вмешался в происходящее в октагоне.

«Остановка была абсолютно правильной. Гэтжи очень грамотно провёл встречу», — добавил Тактаров.