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Хавьер Мендес — Хабибу: ты король и когда придёт время, ты взлетишь над всеми

Хавьер Мендес — Хабибу: ты король и когда придёт время, ты взлетишь над всеми
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова оставил комментарий под постом своего клиента в «Инстаграме», в котором тот рассуждал о смене поколений в UFC и подчёркивал, что сам он «ещё повоюет».

«Ты король и когда придёт время, ты взлетишь над всеми», — написал Мендес в комментариях.

Напомним, Нурмагомедов написал соответствующий пост после того, как Джастин Гэтжи на турнире UFC 249 сенсационно победил Тони Фергюсона, нанеся тому первое поражение с 2012 года. Благодаря этому успеху Гэтжи завоевал титул временного чемпиона в лёгком весе и добился права на проведение поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

Президент UFC Дэна Уайт уже дал понять, что эта схватка может состояться предстоящим летом.

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