Харитонов: Фергюсон намного опаснее для Хабиба, нежели Гэтжи

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился впечатлениями от победы Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, а также заявил, что новый временный чемпион UFC в лёгком весе не создаст проблем Хабибу Нурмагомедову.
«Ничего неожиданного в бою Гэтжи и Фергюсона не произошло. Джастин просто вынес Тони в одну калитку, он ничего не мог сделать. Фергюсон работал очень монотонно и непонятно. Причины, возможно, в недооценке соперника, в перегонке веса. Или просто перегорел.
Фергюсон намного опаснее для Хабиба, нежели Гэтжи. Джастин вообще не опасен, он не борется, а Хабиб будет проходить в ноги, крутить, просто загоняет его по октагону. У Гэтжи никаких шансов против Хабиба», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 10 мая 2020
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