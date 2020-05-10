Харитонов: Фергюсон намного опаснее для Хабиба, нежели Гэтжи

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился впечатлениями от победы Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, а также заявил, что новый временный чемпион UFC в лёгком весе не создаст проблем Хабибу Нурмагомедову.

«Ничего неожиданного в бою Гэтжи и Фергюсона не произошло. Джастин просто вынес Тони в одну калитку, он ничего не мог сделать. Фергюсон работал очень монотонно и непонятно. Причины, возможно, в недооценке соперника, в перегонке веса. Или просто перегорел.



Фергюсон намного опаснее для Хабиба, нежели Гэтжи. Джастин вообще не опасен, он не борется, а Хабиб будет проходить в ноги, крутить, просто загоняет его по октагону. У Гэтжи никаких шансов против Хабиба», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.