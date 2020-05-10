Редкач: ответ Усика на вопрос «Чей Крым?» — «Крым божий» это как минимум лицемерие

Украинский боксёр Иван Редкач поделился мнением о соотечественниках Александре Усике и Василии Ломаченко, прокомментировав их участие в съёмках российского документального фильма о церкви.



«Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда мы были в любителях, мы с ними много спарринговали.



Что касается их веры… Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А всё остальное — это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живёт по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос «Чей Крым?» — «Крым божий» это как минимум лицемерие.



Вообще, я думаю, зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звёзды шоу-бизнеса живут и зарабатывают в России и при этом не затрагивают никаких политических тем. Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придётся «красиво» уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести.



С точки зрения боксёра, я бы не хотел, чтобы их бои были бойкотированы. Лишь потому, что знаю цену и победы, и проигрыша. Время покажет», — приводит слова Редкача MetaRatings.UA.