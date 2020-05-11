Хабиб поддержал Фергюсона, госпитализированного после поражения от Гэтжи

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.
«Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой», — написал в своём «твиттере» Хабиб Нурмагомедов.
Фергюсон в бою с Гэтжи пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. После боя Тони был госпитализирован.
Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Таким образом, прервалась его серия из 12 побед кряду. Кроме того, он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, турнир UFC 249 должна была возглавить схватка Фергюсона с Хабибом, но из-за пандемии коронавируса Нурмагомедов не смог покинуть Россию и его заменил Джастин Гэтжи.
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