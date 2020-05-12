«Ты забыл, как я тебя вырубал?» Нурмагомедов ответил на оскорбления от Макгрегора

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, который назвал россиянина «прячущейся крысой».



«Обнять ноги? Ты забыл, как я тебя вырубал, или ты пишешь в «Твиттере» пьяным? Я полностью уничтожил тебя в бою – в ударной технике, в борьбе, заставил тебя хватать воздух руками, и в конце ты сдался. Ну и последнее, не забудь свои слова: «Это только бизнес», — написал Хабиб в «твиттере».

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, но Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса. Россиянин должен провести следующий бой против Джастина Гэтжи, победившего нокаутом на турнире UFC 249 Тони Фергюсона и завоевавшего пояс временного чемпиона организации в лёгком весе.



Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе этого года. Тогда он досрочно победил Дональда Серроне.