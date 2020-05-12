Фергюсон заработал за бой больше Гэтжи, несмотря на поражение

Стали известны гонорары участников турнира UFC 249, который прошёл в ночь с 9 на 10 мая мск в Джексонвилле (Флорида, США). Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заработал $ 500 тыс., а Джастин Гэтжи, который победил его в главном поединке вечера, — $ 350 тыс., сообщил журналист Джед Гудман в своём «твиттере».

Генри Сехудо, который в соглавном бою вечера победил Доминика Круса, получил $ 350 тыс., а его оппонент — $ 300 тыс. Россиянин Алексей Олейник, одержавший победу над Фабрисиу Вердумом раздельным решением судей, получил $ 160 тыс., его оппонент — $ 100 тыс. Все суммы указаны без учёта бонусов.

Также посмотрите видео, которое Фергюсон снял в больнице, в которую попал после боя с Гэтжи.