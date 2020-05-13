Украинский политолог предположил, что Усик был завербован российскими спецслужбами

Украинский политолог и волонтёр Мирослав Гай выразил мнение, что его соотечественник, бывший чемпион мира по боксу Александр Усик был завербован российскими спецслужбами.
«Я не знаком с ним лично и не знаю его как человека. Но однозначно могу говорить, что не уважаю его поступок – съёмки в этом абсолютно пропагандистском ролике.
Имея определённый опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что Усик сознательно или неосознанно был завербован спецслужбами РФ. Это никакое не обвинение, не означает, что он какой-то специальный агент. Может, он неосознанно… Но я не думаю, что он совсем глупый человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления», — приводит слова Гая официальный сайт украинского «Пятого канала».
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