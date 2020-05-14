Mash: отец Хабиба Нурмагомедова перенёс инсульт, он по-прежнему в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, перенёс инсульт, сообщает телеграм-канал Mash.



По информации источника, у специалиста начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Состояние Нурмагомедова-старшего оценивается как крайне тяжёлое, он находится в коме.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Нурмагомедов-старший в больнице в Москве находится в коме. Эту информацию подтвердил Ислам Махачев со ссылкой на слова Хабиба Нурмагомедова.



После этого появилась информация, что специалист вышел из комы.



Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.