Отец Хабиба Нурмагомедова перенёс операцию на сердце

У 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщил друг Нурмагомедова комментатор Рамазан Рабаданов.
Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший, который находится в одной из больниц Москвы, перенёс инсульт и находится в коме.
«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение.
В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него, никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», — цитирует Рабаданова «РБК-Спорт».
«Я знаю ровно столько же, сколько и вы. Я не уверен в этом диагнозе — инсульт или инфаркт, — но понятно, что у него были проблемы с сердцем.
Я всех деталей не знаю. Я знал, что он в тяжёлом состоянии, а о коме я сам узнал из СМИ», — добавил глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.
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