Уткин: смерть Алиомарова и кома Абдулманапа говорят об эпидемии больше, чем статистика

Известный блогер Василий Уткин высказался на тему эпидемии коронавируса в России, упомянув смерть главного тренера сборной России по женской борьбе Магомеда Алиомарова и тяжёлое состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Вчера утром стало известно, что в Дагестане от ковида умер знаменитый тренер по вольной борьбе, работавший со сборной России, Магомед Алиомаров. Вчера вечером стало известно, что из Дагестана в Москву уже несколько дней как доставлен и находится в тяжёлой коме Абдулманап Нурмагомедов.

Все понимают, насколько в Дагестане уважают людей, связанных с борьбой. Совершенно очевидно, что Абдулманапу было уделено десятикратное внимание по сравнению со Львом Лещенко в Москве. И при таком внимании — такой результат…

Полагаю, всё это вместе говорит о состоянии эпидемии в России за пределами Москвы гораздо больше, чем вся официальная статистика цифр до сих пор. Молитесь.

Upd. Ещё и инсульт на фоне пневмонии у Абдулманапа. О боже...» — написал Уткин в своём телеграм-канале.