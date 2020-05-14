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Уткин: смерть Алиомарова и кома Абдулманапа говорят об эпидемии больше, чем статистика

Уткин: смерть Алиомарова и кома Абдулманапа говоря
Уткин: смерть Алиомарова и кома Абдулманапа говорят об эпидемии больше, чем статистика
Бокс/ММА / UFC 0

Известный блогер Василий Уткин высказался на тему эпидемии коронавируса в России, упомянув смерть главного тренера сборной России по женской борьбе Магомеда Алиомарова и тяжёлое состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Вчера утром стало известно, что в Дагестане от ковида умер знаменитый тренер по вольной борьбе, работавший со сборной России, Магомед Алиомаров. Вчера вечером стало известно, что из Дагестана в Москву уже несколько дней как доставлен и находится в тяжёлой коме Абдулманап Нурмагомедов.

Все понимают, насколько в Дагестане уважают людей, связанных с борьбой. Совершенно очевидно, что Абдулманапу было уделено десятикратное внимание по сравнению со Львом Лещенко в Москве. И при таком внимании — такой результат…

Полагаю, всё это вместе говорит о состоянии эпидемии в России за пределами Москвы гораздо больше, чем вся официальная статистика цифр до сих пор. Молитесь.

Upd. Ещё и инсульт на фоне пневмонии у Абдулманапа. О боже...» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Mash: отец Хабиба Нурмагомедова перенёс инсульт, он по-прежнему в коме
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