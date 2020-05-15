«Рен ТВ» в прямом эфире покажет бой Оверим — Харрис на UFC Fight Night 172
Телеканал «Рен ТВ» в ночь с 16 на 17 мая мск покажет прямую трансляцию турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172, который пройдёт в американском городе Джексонвилле (штат Флорида, США). Возглавят турнир тяжеловес из Нидерландов Алистар Оверим и американец Уолт Харрис. Бойцы должны были встретиться ещё в декабре 2019 года, но Харрис не смог выйти в октагон из-за пропажи падчерицы.
Также в рамках трансляции турнира зрители канала смогут посмотреть следующие бои основного карда турнира:
Эрик Андерс (Филиппины) — Кшиштоф Йотко (Польша)
Эдсон Барбоза (Бразилия) — Дэн Идж (США)
Клаудия Гаделья (Бразилия) — Анджела Хилл (США)
Начало трансляции турнира UFC Fight Night 172 — 17 мая в 4:30 мск.
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